Североморцы на учениях отработали освобождение морского порта в Арктике

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Североморцы на тактических учениях с арктической экспедиционной группой отработали освобождение морского порта в Арктике. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Северного флота.

"В ходе учений военные моряки и морские пехотинцы Северного флота впервые в истории отработали освобождение территории порта, захваченного диверсионно-разведывательной группой условного противника", - сказали на флоте.

По сценарию учений выполнили высадку морского десанта на побережье Енисея. Затем провели штурмовую операцию одновременно с воды, с воздуха и с земли. В итоге Дудинский морской порт освободили от условного противника.

Как уточнили на Северном флоте, в отработке эпизода применялись вертолеты Ка-27, быстроходные лодки, артиллерия большого противолодочного корабля "Североморск", а также двухзвенные вездеходы.

К участию в учениях привлекли до 8 тыс. военнослужащих, около 800 единиц боевой и специальной техники, в том числе свыше 45 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов и до 50 кораблей и судов обеспечения.

Практические действия сил (войск) Северного флота пройдут на полигонах Мурманской области, в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франца-Иосифа.