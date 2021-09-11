В Челябинской области прошел фестиваль "Броня Танкограда"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Военно-патриотическая акция "Уральский танковый фестиваль "Броня Танкограда-2021" прошел в субботу на полигоне Центрального военного округа (ЦВО) в Челябинской области в преддверии Дня танкиста, который отмечается во второе воскресенье сентября. Мероприятия акции посетили около 5 тыс. гостей, сообщили в субботу в пресс-службе ЦВО.

"Праздничные мероприятия, посвященные Дню танкиста, впервые прошли на межвидовом полигоне Центрального военного округа в Челябинской области в формате военно-патриотической акции "Броня Танкограда-2021". Они были приурочены к 75-летней годовщине празднования Дня танкиста, 80-летнему юбилею гвардейской танковой дивизии ЦВО и призваны подчеркнуть особый вклад предприятий Южного Урала в победу советских войск над немецко-фашистскими захватчиками. <…> Мероприятия посетили около 5 тыс. жителей Челябинской области", - говорится в сообщении.

Гостям продемонстрировали фигурное пилотирование танков Т-72Б3, а также реконструкции отдельных эпизодов Великой Отечественной войны. Посетители увидели также парад разновременной автобронетанковой техники - движение колонны воссоздало картину становления отечественного танкостроения от образцов времен Великой Отечественной войны до современных боевых машин, стоящих на вооружении подразделений ЦВО.

"В параде приняли участие знаменитые "тридцатьчетверки", тяжелые танки ИС и КВ, а также противотанковые самоходные орудия ИСУ-152 "Зверобой", наводившие ужас на танковые дивизии Вермахта. Замыкали парадный строй бронетехники серийные разведывательно-дозорные автомобили БА-64, знаменитые фронтовые "полуторки" ГАЗ-АА и ставшие в годы Великой Отечественной войны артиллерийскими тягачами трактора С-65 "Сталинец", а также легкий советский танк Т-60. Современные боевые машины российской армии на параде были представлены бронетранспортерами БТР-80, БТР-82АМ, танками Т-72Б3М", - рассказали в пресс-службе.

Всего на статическом и динамическом показе было задействовано более 30 современных боевых машин, стоящих на вооружении уральской танковой дивизии ЦВО и более 20 исторических танков и автомобилей.

В акции приняли участие военнослужащие гвардейской танковой дивизии ЦВО, представители предприятий оборонно-промышленного комплекса, фонда патриотического воспитания "Совет шефов воинских частей" и военно-патриотических объединений Южного Урала.