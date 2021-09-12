Десантники на учениях "Запад-2021" поразили пункты управления дронами из пушек БМД-4М

СТРУГИ КРАСНЫЕ /Псковская область/, 12 сентября. / ТАСС/. Военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ в ходе учений "Запад-2021" на полигоне Струги Красные в Псковской области впервые применили навесной огонь с закрытых позиций из вооружения своих боевых машин десанта БМД-4М для уничтожения пунктов управления дронами условного противника. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"На полигоне Струги Красные в ходе учений "Запад" десантники отработали новый элемент тактического боя: в ходе проведения практических действий десантники выполнили огневое поражение условного противника с закрытых огневых позиций из боевых машин десанта нового поколения БМД-4М", - сказали в ведомстве.

Как пояснили в Минобороны, огонь с закрытых позиций велся по пунктам управления беспилотниками условного противника. При этом разведданные для боевых машин передали беспилотники десантников типа "Орлан". БМД-4М оснащена 100-мм пушкой 2А70, которая позволяет вести стрельбу осколочно-фугасным снарядом на максимальную дальность до 6,5 км.

Также подразделения ВДВ совершили 100-километровый марш на полигон, преодолев участки зараженной местности и минно-взрывных заграждений. В ходе движения огнем из вооружения машин БМД-4М, бронетранспортеров "Ракушка" и из стрелкового оружия десантники отразили нападение группы незаконного вооруженного формирования условного противника. Затем на полигоне десантники выполнили рейд в тыл условного противника, блокировали и уничтожили базы "боевиков".

Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2021" проходят 10-16 сентября на военных полигонах Белоруссии и России. В них примут участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники. Сценарий учений предполагает реагирование на обострение международной обстановки и возможную агрессию против Союзного государства. Российская и белорусская стороны ранее неоднократно заявляли об оборонительном характере предстоящих маневров.