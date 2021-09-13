Военные инженеры подорвали огненный вал протяженностью 1,5 км на учениях "Запад-2021"

ПОЛИГОН МУЛИНО /Нижегородская область/, 13 сентября. / ТАСС/. Подразделения инженерных войск подорвали многорядный огненный вал протяженностью 1,5 км для срыва подхода резервов условного противника во время розыгрыша основного этапа совместных стратегических учений "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области.

"Особенностью применения огненного вала стал его одновременный подрыв сразу по трем рубежам. Подрыв огневых фугасов и искусственно созданная горящая масса зажигательных средств воспрепятствовала эффективному применению техники, средств связи и управления выдвигавшихся резервов условного противника, а также деморализовало его живую силу", - рассказали журналистам в понедельник в Минобороны РФ.

Кроме того, в целях замедления продвижения и изменения направления наступления условного противника военные провели подрыв противотанкового рва протяженностью до 1 км.

В свою очередь условный противник для прорыва обороны подразделений коалиционной группировки войск использовал заминированные автомобили. "Используя опыт боевых действий в Сирийской Арабской Республике, пытавшиеся прорвать оборону наших войск джихад-мобили "противника" были уничтожены из вооружения танков с использованием подготовленного инженерными подразделениями противотанкового рва и минного шлагбаума", - сказали в российском военном ведомстве.

Заминированные автомобили, вооруженные крупнокалиберными пулеметами, безоткатными орудиями и противотанковыми ракетами, характеризуются высокой скоростью и маневренностью, позволяющими им в ближнем бою эффективно уничтожать танки и боевые машины пехоты. В этой связи главной задачей является удержание их на безопасной дистанции, для этого на их пути создаются различные фортификационные сооружения, а на наиболее опасных направлениях устанавливаются минно-взрывные заграждения.

Стратегические учения "Запад-2021"

Стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии проходят раз в два года. "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в этом году. Практические действия войск (сил) проходят с 10 по 16 сентября 2021 года на девяти полигонах, расположенных на территории РФ, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Вооруженных сил Белоруссии.

Всего в учениях задействованы до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учения личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории РФ не превышает 6 400 военнослужащих. Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учениях спланировано до середины октября.