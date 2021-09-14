Летчики истребителей отработали бомбометание под Калининградом на учениях "Запад-2021"

ТАСС, 14 сентября. Экипажи самолетов Су-24 и Су-30СМ морской авиации Балтийского флота в рамках совместных стратегических учений "Запад-2021" выполнили практическое бомбометание по полигону Добровольский в Калининградской области и отработали вопросы прикрытия сухопутной группировки войск с воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

"В рамках совместного стратегического учения "Запад-2021" экипажи бомбардировщиков Су-24 и многоцелевых истребителей Су-30СМ морской авиации Балтийского флота нанесли высокоточные бомбовые удары по командным пунктам, уничтожили живую силу и боевую технику условного противника на авиационном полигоне Добровольский в Калининградской области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что бомбометание выполнялось на высотах от 200 м до 2 км.

"Все практические действия летчиков фиксировались средствами объективного контроля, установленными на боевых машинах, а также на земле в районе боевого применения. Анализ данных, полученных средствами объективного контроля, показал стопроцентное поражение всех целей", - сказали в ЗВО.

Помимо практического бомбометания, летчики морской авиации флота отработали боевое маневрирование предельными параметрами и приемы подавления средств противовоздушной обороны условного противника, отметили в пресс-службе.

Совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2021" проходят 10-16 сентября на военных полигонах Белоруссии и России. В них принимают участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники. Сценарий учений предполагает реагирование на обострение международной обстановки и возможную агрессию против Союзного государства России и Белоруссии. Российская и белорусская стороны ранее неоднократно заявляли об оборонительном характере маневров.