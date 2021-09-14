Сирийского военного ранили при минометном обстреле в Алеппо

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Один сирийский военнослужащий ранен в результате минометного обстрела правительственных войск в провинции Алеппо. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В результате минометного обстрела позиций правительственных войск в районе населенного пункта Бала провинции Алеппо один сирийский военнослужащий получил ранение", - сказал Кулить.

По данным Центра по примирению враждующих сторон, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 28 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат Ан-Нусра" (запрещена в РФ), в том числе, по данным сирийской стороны - 19 обстрелов. В провинции Идлиб зарегистрировано 14 обстрелов, в провинции Латакия - шесть обстрелов, в провинции Хама - четыре обстрела, в провинции Алеппо - четыре обстрела.