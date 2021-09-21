Источник: подлодку "Ленинский комсомол" 21 сентября доставят на "Северную верфь"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Первый советский подводный атомоход К-3 "Ленинский комсомол", выполнявший переход в плавдоке "Свияга" с Северного флота в Кронштадт к месту вечной стоянки в Музее военно-морской славы, во вторник будет доставлен на "Северную верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству.

"Во вторник ожидается доставка "Ленинского комсомола" на "Северную верфь", которая выполнит определенные работы по музеефикации субмарины", - сказал он.

26 августа Минобороны РФ сообщило о начале межфлотской буксировки первой советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-3 "Ленинский комсомол" с Северного флота на Балтику.

По его данным, док с лодкой проследовал до Санкт-Петербурга через Беломорский канал. Позднее лодка войдет в состав музейного комплекса в Кронштадте.

"Первая советская атомная подлодка К-3 "Ленинский комсомол" завершает музеефикацию. В Кронштадте легендарному кораблю предстоит стать ключевым экспонатом в Острове фортов - Музее военно-морской славы", - ранее сказал другой источник агентства. Разработкой документации по переоборудованию атомной подлодки в музейный экспонат занималось СПМБ "Малахит", где разрабатывался проект 627.

К-3 "Ленинский комсомол" - первая советская и третья в мире атомная подводная лодка, головной корабль проекта 627 "Кит".