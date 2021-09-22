Российские инспекторы проверят военный объект в Словакии

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российские инспекторы в рамках соглашения о мерах укрепления доверия и безопасности посетят в среду военный объект в Словакии, где получат информацию о личном составе, основных системах вооружения и технике. Об этом сообщил журналистам начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков

"В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта Вооруженных сил Словацкой Республики. Посещение по оценке будет проводиться 22 сентября 2021 года в течение одного дня", - сказал Рыжков.

Он отметил, что инспекторы посетят военный объект в месте его обычного расположения в мирное время. "На брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники", - пояснил Рыжков.

Он отметил, что такие посещения проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.