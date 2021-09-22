Начальник Генштаба ВС России обсудил международную безопасность с президентом Финляндии

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов обсудил вопросы международной безопасности с президентом Финляндии Саули Ниинистё и главнокомандующим ВС этой страны генералом Тимо Кивиненом. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны России.

"Сегодня в ходе официального визита в Финляндию начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов был принят президентом Финляндии Саули Ниинистё, а также провел консультации с главнокомандующим Вооруженными силами Финляндии генералом Тимо Кивиненом. В рамках состоявшихся встреч были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес в сфере международной безопасности", - сказали в Минобороны.

Ранее в ходе официального визита в Финляндию начальник Генштаба ВС РФ провел встречу с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли.