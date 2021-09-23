Активная фаза учений ШОС "Мирная миссия - 2021" пройдет в Оренбургской области

ПОЛИГОН ДОНГУЗ /Оренбургская область/, 23 сентября. / ТАСС/. Активная фаза антитеррористических учений стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия - 2021" с участием 5,5 тыс. военнослужащих пройдет в четверг на полигоне Донгуз в Оренбургской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.

"В ходе розыгрыша практических действий сил российским военнослужащим совместно с личным составом воинских контингентов вооруженных сил Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и Республики Беларусь предстоит отразить наступление условного противника, перейти в наступление и разгромить его главные силы", - сказали в пресс-службе.

В округе уточнили, что учения пройдут в три этапа. На первом коалиционная группировка войск уничтожит запасы материальных средств и боеприпасов условного противника, тем самым снизив боеспособность "террористов". На втором и третьем этапе военнослужащие перейдут в наступление, разгромят противника и проведут мероприятия постконфликтного урегулирования.

В ходе розыгрыша будут задействованы истребители-бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25 от российской и казахской стороны, вертолеты Ми-8. Артподдержку наступающим подразделениям обеспечат расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мста-С" и 120-миллиметровых "Хоста".

Воздушные цели будут поражены из зенитных комплексов "Тор", "Панцирь-С", "Тунгуска", "Стрела-10", переносных зенитных ракетных комплексов "Верба". Тяжелые огнеметные систем ТОС-1 "Солнцепек" уничтожат колонну техники "террористов". На завершающем этапе будет подорван "огненный вал" и создан противотанковый ров длиной несколько километров.

Учения "Мирная миссия - 2021" проходят 20-24 сентября на полигоне Донгуз в Оренбургской области под руководством командующего войсками Центрального военного округа ЦВО генерал-полковника Александра Лапина. В практических действиях задействованы около 5,5 тыс. военнослужащих и свыше 1,2 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники.