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Флагман ТОФ крейсер "Варяг" выполнит стрельбу ракетным комплексом "Вулкан" в море

В качестве цели будет задействован морской щит-мишень

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) гвардейский ракетный крейсер "Варяг" вышел в море из Петропавловска-Камчатского для проведения учений по уничтожению корабля условного противника с использованием ракетного комплекса "Вулкан". Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ТОФ.

"Учения пройдут в одном из морских полигонов залива Петра Великого. В ходе учений экипаж отработает весь алгоритм выполнения боевого упражнения в море главным ракетным комплексом по надводной цели, имитирующей корабль условного противника", - отметили в пресс-службе.

По данным ТОФ, в одном из районов проведения учений экипаж "Варяга" отработает совместное нанесение ракетного удара с экипажем подводной лодки из состава подводных сил ТОФ. В роли цели будет задействован морской щит-мишень.

Более 10 кораблей и судов обеспечения ТОФ выполнят задачи по закрытию района выполнения учебно-боевых упражнений для обеспечения безопасности гражданского судоходства.

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Россия
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