Минные тральщики Балтфлота обезвредили около 20 мин времен войны в Финском заливе

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Корабли противоминной обороны "Александр Обухов" и "Леонид Соболев" обезвредили около 20 мин времен Великой Отечественной войны в акватории Финского залива с 10 августа. Об этом сообщили журналистам в четверг в отделе информационного обеспечения Балтийского флота.

По данным флота, экипажи базовых тральщиков Балтийского флота выполняли задачи по ликвидации остаточной минной опасности в одном из районов Финского залива.

"Экипажами кораблей с помощью штатного оборудования было обнаружено около 20 гальваноударных якорных и донных магнитных мин времен Великой Отечественной войны, которые впоследствии уничтожались методом подрыва прямо на месте", - сообщили на флоте. Большинство опасных находок было обнаружено и уничтожено при помощи современного оборудования, стоящего на вооружении базового тральщика "Александр Обухов" - гидроакустической станции "Александрит", телеуправляемого аппарата C-Scan и одного из самоходных телеуправляемых аппаратов, находящихся на корабле.

"Мы спускаем аппарат, на который прикреплена бомба, подходим к мине, закладываем эту бомбу, затем отходим на безопасное расстояние и производим подрыв мины", - сообщил командир тральщика "Александр Обухов" капитан третьего ранга Сергей Пожидаев.

По данным военных, миссия по устранению остаточной минной опасности проводится третий год подряд в районах интенсивных морских сражений Второй мировой войны в Балтийском море.