Космическая оборона. Чем на орбите занимаются военные

4 октября в России отмечают День Космических войск — профессиональный праздник людей, которые обеспечивают ядерную безопасность страны и защищают от угроз с околоземной орбиты. В компетенции этого рода войск также запуски и управление спутниковыми системами военного и двойного назначения. Рассказываем о самых интересных отечественных военно-космических разработках

В последние годы отечественный военный космос находится в стадии большой перезагрузки. Сегодня на орбите свыше 150 спутников военного и двойного назначения — это в полтора раза больше, чем в первые годы постсоветского периода. По данным Минобороны, 10 сентября с космодрома Плесецк был запущен очередной аппарат семейства "Космос" — один из современных российских военных спутников. Космический аппарат был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Германа Титова Космических войск ВКС. Разведчик в корабле Гагарина Первые военные спутники появились в СССР во времена холодной войны. Стране был необходим надежный ядерный щит — баллистические ракеты и новые высокоточные средства дистанционной разведки. Комплекс "Зенит-2", по данным Роскосмоса, был создан в начале 1960-х в легендарном ОКБ-1 Сергея Королева. Аппарат состоял из ракеты-носителя, спутника для фоторазведки и возвращаемого аппарата. Кроме советских ученых, тогда никто не знал, что "Зенит-2" создан на базе космического корабля "Восток", на котором старший лейтенант ВВС Юрий Гагарин совершил первый полет в космос. "Отличить спутник "Зенит-2" от его пилотируемого собрата можно было, лишь заглянув внутрь аппарата. Вместо системы жизнеобеспечения, катапульты и пульта ручного управления там находилась разведывательная аппаратура, системы передачи информации и управления бортовым комплексом. Три длиннофокусных фотокамеры обеспечивали ширину полосы съемки в 180 км при высоте полета "Зенита-2" в 200 км. В результате на снимках, сделанных "Зенитом-2", можно было разглядеть даже бортовые номера на технике потенциального противника", — отмечает научный журналист, историк космонавтики Антон Первушин.

День космических войск в РФ 4 октября ежегодно с 2006 года в Вооруженных силах России отмечается День Космических войск. Установлен указом президента РФ Владимира Путина "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года. Приурочен к дате запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года с территории научно-исследовательского и испытательного полигона Минобороны СССР (впоследствии — космодром Байконур) в Казахстане. Космические войска (КВ) — род войск в составе Воздушно-космических сил (ВКС) России. В компетенцию КВ входит отслеживание стартов баллистических ракет и предупреждение руководства Вооруженных сил о ракетном нападении; защита важных объектов инфраструктуры и войск страны от ударов средств воздушно-космического нападения противника. КВ проводят мониторинг космических объектов, выявляют угрозы России в космосе и при необходимости отвечают на них. Данный род войск также занимается запусками и управлением спутниковых систем военного и двойного назначения. Объекты КВ расположены на всей территории России, а также в Белоруссии и Таджикистане. Продолжение

По его словам, к середине 1970-х годов СССР ежегодно запускал десятки космических разведчиков. Особенно они были востребованы во время международных кризисов. Например, в дни советско-китайского конфликта вокруг острова Даманский в 1969 году было запущено десять фоторазведчиков. Летом того же года, когда под Хабаровском китайцы обстреляли советских моряков, были запущены еще 15 "Зенитов". В такие "жаркие" периоды заводы по производству орбитальных спецагентов работали на пределе производственных мощностей.

Они должны были сначала снять территорию и интересные объекты на пленку, а потом эта пленка в спускаемом аппарате возвращалась на Землю, где ее проявляли и анализировали. Поэтому, когда начинался какой-нибудь кризис с перемещением войск, "Зениты" запускали чаще и возвращали на Землю быстрее. К примеру, для отслеживания обстановки на Ближнем Востоке в ходе арабо-израильской войны в октябре 1973 года Советскому Союзу пришлось запустить три фоторазведчика с интервалом в три дня и каждый из них вернуть на Землю через шесть суток Антон Первушин писатель, научный журналист, историк космонавтики

Позднее советским ученым удалось разработать систему, которая позволяла отправлять фотопленку на землю прямо с орбиты. "Полеты" против "Инспекторов" В апреле 1958 года Пентагон запустил с бомбардировщика B-47 в космос ракету Bold Orion. Основной целью эксперимента была проверка возможности поражения космических аппаратов ядерной боеголовкой. Чем закончились эти испытания, до сих пор неизвестно, но Советский Союз тогда отреагировал молниеносно. В стране началось создание комплекса противокосмической обороны, состоявшего из спутника-перехватчика со взрывчаткой на борту, ракеты-носителя и командного пункта. Новая система получила название ИС ("Истребитель спутников"). 1 ноября 1963 года в советской прессе появилась короткая заметка о том, что наши ученые запустили в космос первый в мире маневрирующий космический аппарат. Спутник "Полет-1", созданный в ОКБ-52 (НПО машиностроения) легендарного конструктора Владимира Челомея, впервые в истории космонавтики мог изменять высоту и плоскость орбиты.

Описание Космический аппарат "Полет-1" в музейном комплексе НПО машиностроения © Пресс-служба НПО машиностроения

О том, что это был уникальный космический истребитель, в то время мало кто знал. По словам историков отечественной космонавтики, главной целью "Полета-1", на борту которого находилось управляемое взрывное устройство, должны были стать американские "Инспекторы". К тому времени аппараты семейства Inspector уже вовсю бороздили космическое пространство, фотографировали территории СССР и Китая и обладали оружием, способным сбивать наши военные спутники. За счет шести двигателей разной тяги "Полет-1" мог вплотную подойти к любому космическому аппарату на высоте до 1350 км и взорвать рядом с ним снаряд, начиненный тысячами металлических осколков.

В августе 1970 года одному из боевых расчетов комплекса ПКО поставили задачу уничтожить космическую цель за 45 минут. Первоначально в дело вступил Центр контроля космического пространства, его специалисты определили координаты цели. На командно-вычислительном пункте рассчитали алгоритм наведения аппарата-перехватчика на спутник-цель. После чего с КП автоматически ушла команда на старт перехватчика. Во время полета движение спутника корректировалось по данным наземной РЛС. В конце перехвата наведение проводилось головкой самонаведения. Перехватчик поразил спутник-мишень за заданное время Николай Бодрихин кандидат технических наук, историк авиации и космонавтики

В 1972 году советские перехватчики были приняты в опытную эксплуатацию. Позднее комплекс ИС был модернизирован и в 1979 году поставлен на боевое дежурство войск ракетно-космической обороны. Боевая станция "Алмаз" В 1963 году NASA заявило о создании обитаемой орбитальной лаборатории (Manned Orbiting Laboratory). Предполагалось, что это будет космический аппарат, способный проводить в полетах вокруг Земли чуть больше месяца под управлением двух астронавтов. Главной целью экипажа MOL должна была стать военная фотографическая и радиотехническая разведка, говорится на официальном сайте американского космического агентства.

Описание Изображение обитаемой орбитальной лаборатории (Manned Orbiting Laboratory) © NASA

Ответом советских инженеров стала первая в мире боевая пилотируемая станция "Алмаз". Полвека назад она была едва ли не самым секретным проектом страны и скрывалась под именем мирного гражданского "Салюта". "Алмаз" создали в ОКБ-52 под руководством Челомея для решения тех же задач, что и MOL. По данным Роскосмоса, на орбиту аппарат весом 18,6 т, длиной 13,6 м и диаметром 4,15 м выводился ракетой-носителем "Протон". Станция состояла из трех отсеков. В первом располагалось жилое помещение и обзорные иллюминаторы, во втором экипаж из двух-трех человек должен был работать с фототехникой, в третьем находился стыковочный узел.

Описание Космическая станция "Алмаз", 1991 год © Альберт Пушкарев/ТАСС

Для ведения разведки на станции был установлен уникальный телескоп-фотоаппарат "Агат-1". Согласно данным Московского музея космонавтики, его высота — 2,5 м, вес — 1,5 т, но главное — объектив с фокусным расстоянием 6 м, позволявший получать самые качественные на то время снимки Земли. На них в деталях можно было рассмотреть аэродромы, морские пирсы, определить тип и даже марку автомобиля. Ширина фотопленки составляла 42 см, длина — 0,5 км. На борту станции впервые была освоена технология сухой проявки и доставки пленки на Землю путем сброса специальной капсулы. В 1964 году космонавты Борис Волынов и Виталий Жолобов во время 60-суточной экспедиции впервые не только провели высокоточную съемку Земли, но и отправили кадры по новому для того времени фототелевизионному каналу. Изображение принималось специально созданной аппаратурой, установленной на измерительных пунктах, управлявших полетом станции. Примечательно, что во время этого полета космонавты провели несколько опытов и в интересах советcкой науки: в специальной печи плавили металл и изучали поведение в невесомости аквариумных рыбок.

Описание Космонавты Борис Волынов и Виталий Жолобов, 1976 год © Альберт Пушкарев/ТАСС

Для защиты от космических перехватчиков потенциального противника станция оснащалась модифицированной авиационной пушкой НР-23 конструкции Нудельмана — Рихтера. В то время она служила в качестве хвостового орудия реактивных бомбардировщиков. По информации, опубликованной на сайте Конструкторского бюро точмаш (КБточмаш им. Арона Нудельмана), скорострельность пушки достигала 2500 выстр./мин. Оружие имело четырехкамерный барабан, вращение которого и подача патронной ленты осуществлялись с помощью привода от газового двигателя. Сильнейшая отдача при ведении огня в космосе компенсировалась за счет включения маршевых двигателей или двигателя жесткой стабилизации станции. Во время одной из экспедиций "Алмаза" пушка Нудельмана — Рихтера успешно произвела свой первый и единственный залп на орбите.

' МАИ/Роскосмос ТВ/YouTube'

Для более поздних модификаций "Алмаза" советские ученые разработали еще более мощное оружие — радиоуправляемый снаряд с собственным двигателем. По замыслу конструкторов, гигантский космический боеприпас должен был приближаться к вражеским аппаратам на максимально близкое расстояние и после подрыва уничтожать их осколками.

Описание Изображение космической станции "Алмаз" © НПО Машиностроения/ТАСС

Но, к счастью, "звездные войны" так и не начались. К концу 1970-х проект "Алмаз" закрыли. В то время практически все силы и средства космической отрасли были брошены на первую орбитальную модульную станцию "Мир". Позднее летчик-космонавт Борис Волынов говорил, что ни "Мир", ни даже МКС по количеству уникальной аппаратуры так и не смогли превзойти боевую станцию "Алмаз". Лазеры в космосе Лазерное оружие также было частью советской военно-космической программы. В 1984 году для защиты орбитальных пилотируемых станций в Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) был разработан первый в мире бластер с поражающей способностью луча до 20 м. Почти одновременно в ОКБ-23 (КБ "Салют") стартовал проект "Скиф-ДМ". Боевая лазерная орбитальная платформа весом около 80 т была оснащена 100-киловаттным газодинамическим лазером.

Запуск комплекса состоялся 15 мая 1987 года. Две ступени сверхтяжелой ракеты "Энергия" отработали успешно. Через 460 секунд после старта "Скиф-ДМ" отделился от ракеты-носителя на высоте 110 км. Однако в результате нештатной работы бортовых систем "Скиф" не вышел на заданную орбиту и по баллистической траектории упал в Тихий океан. Шел 1987 год, финансирование проекта уменьшили, последующие запуски не проводились Михаил Котов научный журналист