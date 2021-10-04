В России отмечается День гражданской обороны

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. День гражданской обороны отмечается 4 октября в России. В этому году ей исполнилось 89 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

4 октября 1932 года постановлением правительства СССР была создана общесоюзная система местной противовоздушной обороны СССР (МПВО) и утверждено положение о ней. Именно с этого времени и началось создание системы гражданской обороны страны. В 1961 году МПВО была преобразована в гражданскую оборону СССР.

"Сейчас гражданская оборона - это важнейший механизм реализации всех основных задач, возложенных на государство в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности людей", - рассказали в МЧС. В министерстве отметили, что система гражданской обороны постоянно совершенствуется, чтобы максимально оперативно реагировать на возникающие риски и угрозы, внедряются новые меры по защите населения. Так, в декабре прошлого года на всех уровнях были разработаны планы гражданской обороны и защиты населения. В них учли все возможные риски военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций. План гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации утвержден указом президента России.

Кроме того, впервые в современной истории гражданской обороны в мае этого года правительство России утвердило план эвакуационных мероприятий Российской Федерации, который объединил в себе все аспекты организационного характера, транспортного, технического, материального и финансового обеспечения эвакуации людей, материальных и культурных ценностей из зон возможных опасностей. "Необходимую информацию о способах защиты, местах укрытия от опасностей, порядке эвакуации люди могут узнать по месту работы. Неработающее население - в учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне по месту жительства", - рассказали в МЧС.

Силы гражданской обороны практически ежедневно ликвидируют последствия крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и проводят гуманитарные операции за рубежом.

Кроме того, с 1 октября по 1 ноября МЧС проводит проходит Месячник гражданской обороны, в рамках которого проводятся занятия, открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности, выставки, семинары, дни открытых дверей, памятные и торжественные мероприятия. Также пройдет Всероссийская тренировка по гражданской обороне и конференция по вопросам совершенствования ГО.