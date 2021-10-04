В России до 2025 года развернут 12 лазерно-оптических комплексов для контроля космоса

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Около 12 новых лазерно-оптических комплексов для контроля космического пространства развернут в России до 2025 года. Об этом рассказали журналистам в Минобороны РФ в День космических войск России.

"В рамках реализации программы совершенствования и развития российской системы контроля космического пространства космические войска продолжают работу по созданию специализированных наземных средств контроля космического пространства нового поколения. До 2025 года на территории России планируются развернуть более 12 новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что первый лазерно-оптический комплекс нового поколения уже успешно поставлен на боевое дежурство на территории Алтайского края и решает задачи по контролю космического пространства. Также в настоящие время в воинских частях Главного испытательного космического центра им. Германа Титова эксплуатируется более 300 современных и модернизированных средств управления космическими аппаратами.

Кроме того, как отметили в военном ведомстве, активно ведутся разработки командно-измерительных систем нового поколения. "Ввод в эксплуатацию унифицированных командно-измерительных средств позволит перейти к новым технологиям управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки и сократить в несколько раз перечень модификаций технических средств управления предыдущих поколений", - пояснили в Минобороны.

Ежегодно 4 октября Космические войска России отмечают свой профессиональный праздник. В этот день в 1957 году в СССР было положено начало космической эры - с космодрома Байконур был успешно запущен первый искусственный спутник Земли.