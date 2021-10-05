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В Вооруженных силах России от коронавируса привились 95% личного состава

Более 200 тыс. военнослужащих уже прошли ревакцинацию, отметил министр обороны Сергей Шойгу

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса в Вооруженных силах РФ завершена, более 200 тыс. военнослужащих уже прошли ревакцинацию. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании.

"Вакцинация против COVID-19 в Вооруженных силах завершена. Привито 95% личного состава, в том числе преподаватели и персонал вузов и довузовских образовательных учреждений, а также курсанты и слушатели. Проводится массовая плановая ревакцинация. Ее уже прошли более 200 тыс. военнослужащих", - сообщил Шойгу.

По его словам, санитарно-эпидемиологическая ситуации в Вооруженных силах РФ "стабильна и контролируема". "Вспышек заболевания коронавируса в воинских частях и учреждениях министерства обороны не допущено", - добавил Шойгу.

"Отмечается устойчивая динамика превышения количества выздоровевших над числом вновь выявленных инфицированных и заболевших", - сказал Шойгу

Он сообщил, что в Вооруженных силах работает свыше 50 ПЦР-лабораторий, в которых проводится до 6 тыс. исследований в сутки. "Это полностью обеспечивает наши потребности", - отметил министр.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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