Шойгу проверит ход модернизации монтажно-испытательного корпуса для "Ангары" на Плесецке

КОСМОДРОМ ПЛЕСЕЦК /Архангельская область/, 8 октября. / ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу прибыл с рабочей поездкой на космодром Плесецк.

"Глава военного ведомства проверит ход модернизации монтажно-испытательного корпуса государственного испытательного космодрома Плесецк Министерства обороны РФ, где собирается и испытывается тяжелый ракетоноситель "Ангара-А5", - сказано в сообщении военного ведомства.

Кроме того, Шойгу примет участие в церемонии закладки камня в основание будущего госпиталя для медицинского обеспечения военнослужащих, членов семей и жителей города.

Космодром Плесецк выполняет задачи в интересах видов и родов Вооруженных сил РФ. Сейчас здесь эксплуатируются ракеты-носители легкого класса "Ангара-1.2", "Союз-2.1в", "Рокот", среднего класса "Союз-2.1а", "Союз-2.1б" и тяжелого класса "Ангара-А5". Средства измерений космодрома выполняют сбор и математическую обработку траекторной и телеметрической информации при пусках ракет космического назначения и межконтинентальных баллистических ракет.

По данным Минобороны, являясь крупнейшим космодромом, расположенным на территории России, Плесецк в перспективе должен стать главным местом старта большинства космических аппаратов, в первую очередь в интересах обороны и безопасности страны.