Малый ракетный корабль "Ингушетия" возвращается из Средиземного моря

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Малый ракетный корабль (МРК) "Ингушетия" Черноморского флота возвращается из Средиземного моря, где выполнял задачи в составе сил постоянного соединения Военно-морского флота России в дальней морской зоне, говорится в пятницу в сообщении пресс-службы ЧФ.

О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ на Черном море

Черноморский флот России О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ на Черном море

"Экипаж малого ракетного корабля совершает плановый переход из Средиземного в Черное море в пункт постоянной дислокации. В настоящее время корабль прошел Мраморное море и осуществляет прохождение пролива Босфор", - сообщили на флоте.

Уточняется, что в дальней морской зоне корабль выполнял специальные задачи с июля 2021 года, в начале октября его сменил экипаж малого ракетного корабля "Вышний Волочек".

После захода в Черное море МРК войдет в состав корабельной группировки и примет участие в мероприятиях итоговой проверки сил Черноморского флота за летний период обучения, добавили на флоте.