В честь столетия Военно-оркестровой службы ВС РФ пройдет конкурс военных дирижеров

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Военно-оркестровая служба ВС РФ отметит столетний юбилей проведением смотра-конкурса военных дирижеров, сообщили журналистам в пятницу в Минобороны России.

Как рассказали в министерстве, торжества по случаю юбилея службы приурочены к 140-летию со дня рождения одного из основоположников советской военной музыки, крупнейшего специалиста военно-оркестрового дела, дирижера и композитора Семена Чернецкого.

"С 18 по 24 октября в рамках праздничных мероприятий на базе Военного института (военных дирижеров) Военного университета Министерства обороны РФ и Центрального военного оркестра Минобороны пройдет второй в истории современной Российской армии смотр-конкурс военных дирижеров военных оркестров ВС РФ. А 24 октября в Центральном академическом театре российской армии будет дан торжественный гала-концерт с участием победителей", - сказали в министерстве.

По информации оборонного ведомства, к 24 октября также запланирован выход книги "Военно-оркестровая служба Вооруженных сил Российской Федерации. 100 лет" под общей редакцией начальника службы - главного военного дирижера, музыкального руководителя Военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" заслуженного артиста РФ, генерал-майора Тимофея Маякина.

Военно-оркестровая служба ВС РФ

Официальной датой создания службы считается 14 января 1921 года, когда для руководства военно-оркестровым делом приказом Реввоенсовета Республики № 194 было учреждено Бюро военных оркестров Красной Армии и Флота и введены в действие его Положение и штат. Главной задачей бюро объявлялась организация музыкального обеспечения всех сфер боевой и повседневной деятельности войск. 1 августа 1921 года был учрежден отдел Штаба РККА по управлению военными оркестрами. Впоследствии Военно-оркестровая служба неоднократно подвергалась организационным и штатным преобразованиям, но ее главная задача оставалась неизменной.

С 1 мая 2016 года Военно-оркестровая служба ВС РФ находится в подчинении начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первого заместителя министра обороны России.

Наиболее яркой сферой деятельности современной Военно-оркестровой службы является музыкальное сопровождение парадов Победы, различных воинских ритуалов, концертная деятельность и участие в международных фестивалях военной музыки как в России, так и за рубежом.