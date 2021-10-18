Российские десантники отправились на учения в Египет

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Свыше 100 российских десантников примут участие в совместных с Египтом учениях "Защитники дружбы - 2021". Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Более 100 военнослужащих гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения убыли из Российской Федерации в Арабскую Республику Египет для участия в совместном тактическом учении "Защитники дружбы - 2021", - отметили в военном ведомстве.

Военнослужащие и техника (шесть боевых машин десанта БМД-2 и два автомобиля подразделения обеспечения) отправились в Египет на четырех самолетах Ил-76МД Военно-транспортной авиации ВКС России. В учениях также будут задействованы свыше 400 военнослужащих усиленного парашютно-десантного подразделения Египта, а также самолеты С-130 "Геркулес" и тяжелые военно-транспортные вертолеты "Чинук" ВВС этой страны.

"В рамках учения личный состав отработает взаимодействие при подготовке и ведении боевых действий в ходе блокирования и уничтожения незаконных вооруженных формирований в условиях пустынной местности", - рассказали в Минобороны.

На подготовительном этапе десантники из РФ и Египта проведут совместные занятия по воздушно-десантной подготовке, в рамках которых отработают элементы десантирования на тренажерах парашютно-десантного комплекса. "При отработке одного из тактических эпизодов будет проведено практическое десантирование порядка 10 единиц военной техники и более 150 военнослужащих из двух стран", - добавили в ведомстве.

Учения "Защитники дружбы - 2021" пройдут в пятый раз, они завершатся 29 октября. До этого десантники из РФ и Египта отрабатывали совместные действия как в российских, так и в египетских городах. В 2019 году в учениях приняли участие военнослужащие сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии.