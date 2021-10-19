Патрульный корабль "Сергей Котов" планируют принять в состав ЧФ в конце года

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов" должен пополнить состав Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота (ЧФ) в конце этого года, говорится во вторник в сообщении пресс-службы ЧФ.

"Четвертый из серии патрульных кораблей проекта 22160 "Сергей Котов" поступит в состав соединения кораблей Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота в конце текущего года. В настоящее время на корабле завершена подготовка к заводским ходовым испытаниям, экипаж приступает к выполнению программы испытаний", - сообщили на флоте.

Уточняется, что в ходе данных испытаний на корабле будет проверена работа энергетических установок, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, навигации и других систем корабельного оборудования, а также мореходные характеристики корабля.

Испытания проводятся штатным экипажем корабля совместно с заводской сдаточной командой для проверки основных параметров, всех устройств, механизмов и оборудования на соответствие техническим условиям. После завершения ходовых испытаний судостроители совместно с экипажем проведут ревизию корабельных систем, устройств и механизмов и продолжат его подготовку к следующему этапу плана госиспытаний.

Корабли проекта 22160 спроектированы ОАО "Северное проектно-конструкторское бюро" (город Санкт-Петербург) и предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а также для решения задач эскортной и антипиратской деятельности и выполнения поисково-спасательных функций. Имеют на вооружении 57-миллиметровую артиллерийскую установку, зенитный ракетный комплекс. Также предусмотрена возможность базирования на них вертолетов Ка-27ПС.

Патрульный корабль "Сергей Котов", названный в честь выдающегося советского военного моряка, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза (1944) контр-адмирала Сергея Николаевича Котова, был заложен 8 мая 2016 года, это четвертый по счету и третий серийный корабль проекта. Он строился на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького совместно с керченскими судостроителями. В составе Новороссийской базы ЧФ уже есть три корабля проекта 22160: "Василий Быков", "Дмитрий Рогачев" и "Павел Державин".