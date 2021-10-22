Военные оркестры дадут серию концертов в честь 70-летия Валерия Халилова в 2022 году

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Российские военные оркестры дадут серию концертов в честь бывших руководителей Военно-оркестровой службы Вооруженных сил РФ Валерия Халилова и Николая Михайлова в следующем году. Об этом сообщил ТАСС руководитель Военно-оркестровой службы ВС РФ генерал-майор Тимофей Маякин.

"В 2022 [году] военные оркестры проведут серию концертов, посвященную 70-летию Валерия Халилова, а также дадут концерты в честь 90-летия генерал-майора Николая Михайлова, который возглавлял Военно-оркестровую службу с 1976 по 1993 годы", - сказал Маякин.

Он сообщил, что также на следующий год запланировано участие военных оркестров в ежегодном фестивале "Амурские волны" в Хабаровске и международном фестивале духовых оркестров в Тамбове. "Благовещенск тоже заинтересовался, в этом году мы были на российско-китайской ярмарке культуры, и вот они заинтересовались. Хотят в 2022 году проводить у себя военно-музыкальный фестиваль. Если это случится, будет очень хорошо", - отметил главный военный дирижер.

Кроме этого, Военно-оркестровая служба уже сейчас начинает подготовку к XV Международному военно-музыкальному фестивалю "Спасская башня" и параду в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет традиционно на главной площади страны.

В этом году Военно-оркестровой службе ВС РФ исполняется 100 лет со дня образования. Празднование юбилея музыканты решили приурочить к 140-летию одного из основателей службы - дирижера и композитора Семена Чернецкого и провести смотр-конкурс военных дирижеров. Военные дирижеры со всех военных округов и Северного флота борются за звание лучшего. Гала-концерт с участием победителей пройдет 24 октября в Центральном академическом театре Российской армии. В эти дни свыше 220 коллективов со всей армии также дадут концерты для почитателей духовой музыки.