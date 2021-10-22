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Кризис в Сирии

Сирийского военнослужащего ранили во время снайперского обстрела в Идлибе

В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что за сутки в Идлибской зоне эскалации зафиксировали девять обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Сирийский военнослужащий в провинции Идлиб получил ранение в результате снайперского обстрела со стороны террористов. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района населенного пункта Кансафра по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафр-Небель, один сирийский военнослужащий получил ранение", - отметил Кулить.

По словам замруководителя центра, за прошедшие сутки в Идлибской зоне эскалации было зафиксировано девять обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), в том числе в провинциях Идлиб, Алеппо, Латакия.

"Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - добавил Кулить.

 

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