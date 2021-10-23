Начальника оркестра ракетной дивизии признали лучшим дирижером армии России

"Мы долго шли к этому смотру-конкурсу, был большой перерыв после первого конкурса, который прошел в 1992 году. Нынешний конкурс мы провели немного в другой форме, посмотрели все составляющие, которыми должен владеть военный дирижер, - как он умеет делать оркестровку, работать с оркестром на плацу и во время репетиции. В целом впечатление положительное. Приятно, что в конкурсе участвовало много молодых дирижеров, что они стремятся расти и совершенствоваться", - сказал, подводя итоги, руководитель Военно-оркестровой службы ВС РФ - главный военный дирижер, заслуженный артист Российской Федерации, генерал-майор Тимофей Маякин.

Он отметил, что все участники "станут кадровым резервом, что откроет военным дирижерам большие перспективы для карьерного роста".

Лауреатам второй степени конкурса стал военный дирижер военного оркестра 16-й отдельной гвардейской бригады специального назначения гвардии лейтенант Алексей Суслов, третьей степени - военный дирижер военного оркестра 701-го Центра материально-технического обеспечения Северного флота капитан Денис Гольдорф.

В этом году Военно-оркестровая служба Вооруженных сил РФ отмечает 100-летие со дня образования. Празднование юбилея музыканты решили приурочить к 140-летию одного из основателей службы - дирижера и композитора Семена Чернецкого и провести смотр-конкурс военных дирижеров всех военных округов и Северного флота. Гала-концерт с участием победителей пройдет 24 октября в Центральном академическом театре Российской армии. В эти дни свыше 220 военных оркестров со всей армии также дадут концерты для почитателей духовой музыки.