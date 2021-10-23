В ЦВО заявили, что учения в Таджикистане являются ответом на обстановку в Афганистане

ПОЛИГОН ХАРБ-МАЙДОН /Таджикистан/, 23 октября. /ТАСС/. Масштабные оперативно-стратегические учения коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Боевое братство - 2021", которые завершились в субботу в Таджикистане, являются ответной мерой на обострение обстановки в Афганистане. Об этом заявил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

"Завершившиеся масштабные учения в Таджикистане с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ стали одной из важнейших ответных мер на резкое обострение обстановки в Афганистане", - подчеркнул Лапин в ходе церемонии закрытия учений. - Проведенные учения призваны обезопасить государства ОДКБ от любой террористической угрозы".

По его словам, особенностью проведенных маневров стало применение новейших средств разведки, радиоэлектронной борьбы, связи, материально-технического и медицинского обеспечения. Так, в ходе учений "Поиск-2021" была развернута эффективная система управления разведкой, "которая позволила заблаговременно вскрыть нарастание угроз и сорвать замысел действий бандформирований".

Лапин сообщил также, что на учениях было создано единое информационное поле боя, что обеспечило поражение противника в труднодоступной местности в режиме реального времени. Впервые в условиях горно-пустынной местности были проведены спецучения "Эшелон-2021" силами и средствами материально-техниченского обеспечения (МТО). В их рамках были применены 19 новых образцов специальной техники, что позволило более чем в три раза уменьшить время на подготовку подразделений к выполнению боевых задач.

По оценке командующего ЦВО, центральным событием стала совместная операция коллективных сил в рамках учений "Взаимодействие-2021", где успех войск в разгроме вторгшихся бандформирований обеспечили внезапность, молниеносность и решительные действия на всю глубину группировки противника. В горах широко применялись группы спецназначения и вертолетно-поисковые штурмовые группы. Действия рейдовых и обходящих отрядов непрерывно поддерживала оперативно-тактическая и армейская авиация. "Приобретенный опыт в ходе учений послужит надежной гарантией выполнения задач в реальной боевой обстановке", - заключил Лапин.