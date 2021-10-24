Начальник Генштаба ВС: музыканты армии России укрепляют ее авторитет и могущество

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Военно-оркестровая служба ВС РФ укрепляет авторитет и могущество России, говорится в поздравлении начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

"Продолжая и преумножая славные традиции своих предшественников, ежедневно совершенствуя свое мастерство и выучку, военные музыканты неизменно поднимают боевой дух, заряжают энергией и вдохновляют личный состав на решение стоящих перед ними важных и ответственных задач. Уверен, что и в дальнейшем высококлассные профессионалы будут с честью исполнять воинский долг и тем самым вносить достойный вклад в укрепление авторитета и могущества нашей великой Родины", - зачитал поздравление Герасимова заместитель начальника Генштаба Сергей Истраков на концерте, посвященном юбилею службы.

В приветствии начальника Генштаба военным музыкантам подчеркивается, что в мирное и военное время они принимают активное участие в военных парадах, смотрах, ритуальных и торжественных мероприятиях, "тем самым воспитывая патриотизм, любовь к Отечеству военнослужащих, обеспечивая их духовное и культурное развитие".

Он пожелал личному составу и ветеранам Военно-оркестровой службы ВС РФ вдохновения и дальнейших успехов в службе.

Празднование юбилея музыканты решили приурочить к 140-летию одного из основателей службы - дирижера и композитора Семена Чернецкого и провести смотр-конкурс военных дирижеров всех военных округов и Северного флота. Гала-концерт с участием победителей в воскресенье проходит в Центральном академическом театре Российской армии. В исполнении военных оркестров со сцены прозвучат произведения Семена Чернецкого, Александра Александрова, Матвея Блантера, Дмитрия Шостаковича, Валерия Халилова, Исаака Дунаевского, Василия Агапкина, других композиторов.

В эти дни свыше 220 военных оркестров дадут концерты для почитателей духовой музыки.