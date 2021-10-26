Моряки-черноморцы провели стрельбы, отработав защиту объектов экономической деятельности

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Экипажи малого противолодочного корабля "Суздалец" и ракетного корабля на воздушной подушке "Самум" в ходе учений по защите объектов экономической деятельности в Черном море провели ракетные и артиллерийские стрельбы. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

"В ходе учения экипажи малого противолодочного корабля "Суздалец" и ракетного корабля на воздушной подушке "Самум" ЧФ выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, а также провели тренировку по уничтожению плавающей морской мины с применением скорострельной автоматической артиллерийской установки", - говорится в сообщении.

В учениях принимает участие отряд кораблей Черноморского флота. Военные моряки отрабатывают защиту объектов морской экономической деятельности в акватории Черного моря, отметили в пресс-службе.

Кроме того, экипажи кораблей отработали элементы совместного плавания и боевого маневрирования, провели учения по связи, противолодочной и противовоздушной защите отряда кораблей на переходе морем.