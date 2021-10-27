Командование Балтфлота поощрит морпехов спасавших людей после взрыва газа в доме

КАЛИНИНГРАД, 27 октября. /ТАСС/. Командование Балтийским флотом приняло решение о поощрении двух морских пехотинцев, спасших несколько жильцов дома в Балтийске, где во вторник в одной из квартир произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщила в среду пресс-служба флота.

"Военнослужащие гвардейского соединения морской пехоты Балтийского флота гвардии сержанты Юрий Прохоренко и Раджаб Резванов после взрыва бытового газа в квартире в Балтийске, до приезда спасателей МЧС, спасли из горящего и задымленного здания нескольких человек", - рассказали в пресс-службе.

Гвардии сержант Прохоренко, оказавшийся вблизи места происшествия, бросился на помощь людям. Морской пехотинец совместно с двумя прохожими помог эвакуировать жильцов квартиры, расположенной на втором этаже дома, над квартирой, где произошел взрыв. Из-за сильного задымления семья из четырех человек, включая двоих детей, не смогла выбраться из своей квартиры через подъезд.

"Пришлось буквально руками ловить двоих детей, которые выпрыгивали из окна второго этажа, а потом и их родителей. Эвакуация прошла успешно, никто не пострадал", - рассказал морской пехотинец, слова которого приводит пресс-служба. Сослуживец Юрия, Раджаб Резванов вместе другом вынес с четвертого этажа здания пожилую женщину, которая не могла самостоятельно покинуть горящее здание.

"За проявленное мужество при спасении людей военнослужащие будут поощрены командованием Балтийского флота", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, 26 октября, на улице Ушакова в Балтийске, в одной из квартир многоквартирного жилого дома произошел взрыв газа, после чего начался пожар. Погибших и пострадавших нет. Пять семей - 12 человек, включая пятерых детей, находятся в пунктах временного размещения.