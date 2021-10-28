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Кризис в Сирии

Сирийского военного ранили при минометном обстреле в Идлибе

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить отметил, что за сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировали девять обстрелов со стороны позиций боевиков

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Сирийский военнослужащий получил ранение в результате минометного обстрела боевиков в провинции Идлиб. Об этом сообщил в четверг заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В провинции Идлиб в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Эз-Зиара по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Санджека, один сирийский военнослужащий получил ранение", - сказал Кулить.

По его словам, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано девять обстрелов со стороны позиций боевиков.

Кулить подчеркнул, что Российский центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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