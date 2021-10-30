Два сирийских военных ранены при атаке истребителей Израиля в районе Голанских высот

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Сирийские системы ПВО уничтожили две ракеты, выпущенные истребителями F-16 Израиля вблизи Голанских высот, два сирийских военных ранены. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"30 октября с 12:25 до 12:28 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со своей территории вблизи Голанских высот без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удар восемью управляемыми ракетами Delilah по объектам ПВО САР, находящимся в 20 км западнее и в 12 км северо-западнее Дамаска. Дежурными силами сирийских ПВО с применением зенитного ракетного комплекса "Бук-М2Э" уничтожено две ракеты", - приводятся его слова в сообщении Минобороны РФ.

Кулить добавил, что "в результате удара причинен незначительный ущерб инфраструктуре, двое военнослужащих ВС САР получили ранения".

Он также подчеркнул, что российские военнослужащие продолжают выполнять миротворческие задачи на севере Сирии - в городах Айн-Исса и Тель-Рифат.

"Благодаря российскому военному присутствию обеспечена безопасность движения гражданских автоколонн, в населенных пунктах на регулярной основе проводятся гуманитарные акции. Одним из ключевых мероприятий по обеспечению безопасности в Тель-Рифате является совместное патрулирование, проводимое российскими военнослужащими с сирийскими либо турецкими коллегами", - добавил контр-адмирал.