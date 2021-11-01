Страны Латинской Америки заинтересовались российскими бронемашинами "Атлет-Э" и "Стрела"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Страны региона Латинской Америки заинтересовались новейшими российскими бронемашинами "Атлет-Э" и "Стрела" разработки "Военно-промышленной компании" (ВПК). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ВПК Александр Красовицкий.

"Да, такой интерес существует, и он появился сразу, как только машины были продемонстрированы и о них появилась информация. Но надо понимать, что любой потенциальный партнер всегда ведет себя осторожно в отношении новых моделей - ждет информации об эксплуатации этих машин в стране-разработчике и странах, которые уже приобрели такие машины, ждет окончания испытаний этих машин и итогов этих испытаний. И это нормально", - сообщил Красовицкий.

По его словам, бронетехника производства ВПК применяется странами Латинской Америки. "Надо отметить, что в странах Латинской Америки интересуются как нашими колесными бронетранспортерами, так и бронеавтомобилями. Эксплуатируется наша техника в Венесуэле, есть она и в Уругвае", - сказал глава ВПК.

Компания продолжает сотрудничество со странами региона, добавил Красовицкий. "Мы ведем работу с уругвайской стороной, как и с другими странами региона тоже. Предлагаем для поставок в регион практически всю линейку нашей техники", - подытожил гендиректор ВПК.