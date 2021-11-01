Путин призвал ускорить разработку современного вооружения для воздушно-космической обороны

СОЧИ, 1 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поставил задачу нарастить темпы разработки современного вооружения для воздушно-космической обороны.

"Предприятиям ОПК необходимо нарастить темпы разработки современного вооружения для воздушно-космической обороны, в сжатые сроки наладить их серийное производство с использованием отечественной элементной базы", - сказал глава государства на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК в понедельник.

На встрече Путин ждет "подробные доклады о том, как продвигается работа по всем этим направлениям, какие есть проблемы, что необходимо скорректировать, чтобы безусловно выполнять все планы".