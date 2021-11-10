Крейсер "Варяг" совершит в 2022 году поход к Сейшельским островам

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" в 2022 году нанесет визит на Сейшельские острова. Об этом сообщил командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц в интервью газете " Красная звезда ".

О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Тихоокеанский флот России О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе

"Запланирован дальний поход флагмана Тихоокеанского флота гвардейского ракетного крейсера "Варяг" в Республику Сейшельские острова", - сказал командующий ТОФ.

Адмирал отметил, что мероприятие организовано по линии международного военного сотрудничества и выразил надежду, что новая коронавирусная инфекция не помешает осуществить эти планы.

По его словам, в середине учебного года ТОФ проведет оперативные учения в удаленных районах Тихого океана. В сравнении с текущим годом ряд задач будет расширен. Кроме того, отряд кораблей ТОФ примет участие в исследовательской арктической экспедиции, добавил Авакянц.