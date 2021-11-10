"Русские витязи" прибыли в Дубай, где выступят на международном авиасалоне

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Экипажи авиагруппы высшего пилотажа "Русские витязи" прибыли в Дубай, в Объединенных Арабских Эмиратах они выступят на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021, сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Экипажи авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи" на многоцелевых истребителях Су-30СМ выполнили перебазирование в Объединенные Арабские Эмираты для участия в международном авиасалоне Dubai Airshow 2021", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что перелет из Кубинки проходил с двумя промежуточными посадками. Самолет военно-транспортной авиации Ил-76 доставил к месту проведения международной выставки специалистов инженерно-авиационной службы и инженерно-техническое имущество.

"Перед демонстрационным показом, который пройдет на аэродроме Аль-Мактум в ОАЭ экипажи российских боевых истребителей проведут два квалификационных полета и воздушные тренировки", - сказали в Минобороны РФ.

На авиасалоне экипажи Воздушно-космических сил выполнят полеты в составе звена и продемонстрируют сверхманевренные возможности новейших истребителей Су-30СМ. Летчики пилотажной группы "Русские витязи" покажут групповые фигуры высшего пилотажа, такие как "петля Нестерова", "бочка", "вираж" на установленных интервалах и дистанциях, а также парный, одиночный и встречный пилотаж. Летчики покажут наиболее зрелищные элементы, например фигуры "зеркало", "колокол", "роспуск", а также проход на малой высоте и предельно малой скорости.

Международный авиасалон Dubai Airshow 2021 пройдет с 14 по 18 ноября.