Сирийского военнослужащего ранили в результате пулеметного обстрела со стороны боевиков

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Один сирийский военнослужащий в провинции Алеппо получил ранение во время пулеметного обстрела, который вели террористы. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить в среду.

"В провинции Алеппо в результате пулеметного обстрела, произведенного террористами из района Тамура по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Бакдина, был ранен один сирийский военнослужащий", - рассказал Кулить.

Всего за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации было зафиксировано девять обстрелов со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (деятельность запрещена в РФ), в частности, в провинциях Алеппо и Идлиб.

"Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - добавил Кулить.