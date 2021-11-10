{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Сирийского военнослужащего ранили в результате пулеметного обстрела со стороны боевиков

За сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировали девять обстрелов со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра", в частности, в провинциях Алеппо и Идлиб

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Один сирийский военнослужащий в провинции Алеппо получил ранение во время пулеметного обстрела, который вели террористы. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить в среду.

"В провинции Алеппо в результате пулеметного обстрела, произведенного террористами из района Тамура по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Бакдина, был ранен один сирийский военнослужащий", - рассказал Кулить.

Всего за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации было зафиксировано девять обстрелов со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (деятельность запрещена в РФ), в частности, в провинциях Алеппо и Идлиб.

"Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - добавил Кулить.

Теги
СирияКризис в Сирии
"Русские витязи" прибыли в Дубай, где выступят на международном авиасалоне
Перелет из Кубинки проходил с двумя промежуточными посадками
Читать полностью