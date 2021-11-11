Противоминный тральщик "Анатолий Шлемов" спустят на воду в конце ноября

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Корабль противоминной обороны проекта 12700 "Анатолий Шлемов" выведен из цеха, его спуск на воду запланирован на конец ноября 2021 года. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте Средне-Невского судостроительного завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

"Специалисты верфи завершили работы по формированию корпуса и части надстройки корабля, насыщению их системами и механизмами. Дальнейшие достроечные работы будут проводиться вне цеха. <...> Спуск корабля на воду запланирован на конец ноября 2021 года", - говорится в сообщении.

Тральщик "Анатолий Шлемов" был заложен в июле 2019 года. Он стал седьмым кораблем линейки проекта 12700, строительство которого ведется в интересах ВМФ России. Проект 12700 разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Корабль отличается уникальным, самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии.

Корабль предназначен для борьбы с морскими минами, которые он способен обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.