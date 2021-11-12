Подход судна для перекачки нефтепродуктов с севшего на мель Rise Shine ожидается 13 ноября

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноября. /ТАСС/. Нефтеперекачивающее судно для откачки топлива с терпящего бедствие контейнеровоза Rise Shine в Находке должно подойти к месту аварии 13 ноября, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Росморречфлота.

"Аварийная команда сейчас осматривает судно изнутри, она должна подсчитать топливо в баках и представить предложения по его откачке. Предварительно план такой: откачать топливо на берег, а оттуда - в нефтеперегрузочное судно. Оно должно подойти к месту аварии в субботу. Это пока основной план, но ему еще может помешать погода", - сообщил представитель ведомства.

Он добавил, что вокруг контейнеровоза продолжают появляться небольшие масляные пятна. Самое большое из них - размером 5 на 6 метров - было ликвидировано при помощи сорбентов.

Как сообщил ТАСС ранее ведущий специалист Приморского гидрометцентра Виктор Чулков, в ближайшую ночь скорость ветра в районе побережья Находки будет 6-11 м/с, а днем немного усилится до 8-13 м/с. Высота волны прогнозируется на уровне до 1,25 метра.

Контейнеровоз сел на мель во вторник. Экипаж судна - 14 граждан Китая - эвакуирован. На борту находится около 300 тонн топлива. Водолазы обследовали левый борт судна, который стоит на скале, и не обнаружили видимых повреждений. Обследование правого борта не началось из-за сильной волны. Судно ходит под флагом Панамы. По данным из открытых источников, его длина составляет 101 метр, ширина - 19 метров.