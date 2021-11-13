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Два ракетоносца Ту-160 выполнили полет над водами Баренцева, Норвежского и Северного морей

Полет продолжался 15 часов

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили 15-часовой полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей, на отдельных участках их сопровождали истребители ВВС Великобритании. Об этом сообщили в Минобороны России.

© Минобороны РФ/ТАСС

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей. Продолжительность полета составила около 15 часов", - сказали в военном ведомстве.

По информации министерства, на отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании.

Как уточнили в Минобороны, истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. Во время выполнения полета экипажи дальней авиации выполняли дозаправку в воздухе.

В военном ведомстве подчеркнули, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в Минобороны.

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