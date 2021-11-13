Рязанское воздушно-десантное командное училище отмечает 103-ю годовщину со дня основания

РЯЗАНЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии Василия Маргелова отмечает в субботу 103-ю годовщину со дня основания.

Свою историю училище ведет с 1918 года, когда были образованы одни из первых курсов подготовки командиров Красной армии.

Училище является в своем роде единственной в мире кузницей командирских кадров для Воздушно-десантных войск (ВДВ) и подразделений специального назначения. Среди его выпускников 53 Героя Советского Союза и 85 Героев Российской Федерации, отметили в Минобороны РФ.

В настоящее время училище осуществляет подготовку курсантов по программам высшего, среднего, дополнительного профессионального образования в интересах видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

Наряду с подготовкой курсантов для Вооруженных Сил РФ в училище на специальном факультете осуществляется подготовка иностранных военнослужащих. В училище обучаются почти 300 курсантов из 26 стран. В их числе курсанты из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и дальнего зарубежья.

За последние несколько лет учебно-материальную базу пополнили новые учебные корпуса, комплекс с аэродинамической трубой для подготовки к парашютным прыжкам, новый полигон учебного центра в Сельцах и глубоководный бассейн для подготовки водолазов с возможностью отработки огневых задач.

Выпускники училища после обучения поступают на первичные офицерские должности в ВДВ, Сухопутные войска, ВМФ, Главное управление ГШ ВС РФ, ФСБ, ФСО и другие федеральные органы исполнительной власти.