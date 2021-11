Лимитированный парфюм "The Checkmate" представили на Dubai Airshow 2021

ДУБАЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Корреспондент ТАСС попробовал выпущенный специально для Dubai Airshow 2021 парфюм "The Checkmate", названный в честь новейшего российского однодвигательного истребителя, впервые представляемого за рубежом на выставке.

Черная коробочка с эмблемами госкорпорации "Ростех" и компании "Сухой", а также изображениями самолета, при раскрытии распадается на черно-белую шахматную доску. Парфюм выпущен в формате 50 мл. Крышку флакона украшает фигура черного шахматного коня.



Партнером Ростеха при создании "The Checkmate" выступила Гильдия парфюмеров России, которым удалось разработать аромат, подходящий как мужчинам, так и женщинам. Ноты парфюма сочетают в себе запахи стекла, натуральной кожи и металлов, использованных в конструкции фюзеляжа, двигателей и кабины самолета, также ощущаются легкие оттенки можжевельника, пачули и дубового мха.



Как рассказали ТАСС в госкорпорации "Ростех", "The Checkmate" выпущен лимитированным количеством специально для Dubai Airshow 2021. Посетители и гости выставки могут познакомиться с ароматом пятого поколения в павильоне The Checkmate. А вот купить парфюм не получится. Как пояснили ТАСС в Ростехе, обладателями коробочки могут стать представители российских и иностранных делегаций, посещающих презентаци легкого тактического истребителя.