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Шойгу заявил, что фильм "Небо" показал мужество и самоотверженность российских летчиков

По словам главы Минобороны, консультантами этого фильма были специалисты, как из Воздушно-космических сил, так и из Сил специальных операций, и все они отметили высокую достоверность картины

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Новый отечественный фильм про войну в Сирии "Небо" смог показать мужество и самоотверженность российских военных летчиков. Об этом в понедельник заявил министр обороны России Сергей Шойгу на презентации художественного фильма.

"Главное, что удалось показать - это мужество, самоотверженность наших военных летчиков, наших военнослужащих, сегодняшних офицеров, да и не только офицеров российской армии", - заявил Шойгу.

По его словам, консультантами этого фильма были специалисты, как из Воздушно-космических сил, так и из Сил специальных операций, и все они отметили высокую достоверность картины.

"Это очень и очень достойная работа работа, которая основана на реальных событиях", - подчеркнул министр обороны.

Как отметили в российском военном ведомстве, на данный момент "Небо" - это единственная в своем роде картина, подробно рассказывающая о событиях в Сирии в таких масштабах.

Картина выходит в прокат 18 ноября. Это первый художественный фильм о контртеррористической военной операции РФ в Сирии, снятый при поддержке Министерства обороны России. Шойгу поручил включить этот фильм в перечень обязательных к просмотру в вооруженных силах.

Картина основана на реальных событиях в Сирии, когда во время боевого вылета российский Су-24 был сбит турецким истребителем. Это произошло 24 ноября 2015 года. Экипаж - Олег Пешков и Константин Мурахтин - успел катапультироваться. Штурман Мурахтин был спасен, а Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли в воздухе. Позже все террористы, которые участвовали в этом расстреле, были уничтожены, а погибшему пилоту посмертно присвоили звание Героя России. Мурахтин был награжден орденом Мужества.

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Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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