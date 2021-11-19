Минобороны показало кадры совместного воздушного патрулирования России и Китая

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало видео совместного воздушного российско-китайского патрулирования самолетами дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России и военной авиации Китая над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей.

На кадрах продемонстрированы все основные этапы учений. Судя по предоставленному видеоматериалу, во время маневров российские истребители Су-35С обеспечивали сопровождение и прикрытие как стратегических бомбардировщика "Хун-6К" ВВС Китая, так и российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС. Также на видео показано сближение и сопровождение бомбардировщиков ВКС РФ с японскими истребителями F-15.

Согласно данным Минобороны РФ, вылет российских самолетов был осуществлен с аэродрома Украинка, а часть маршрута проходила над территорией КНР.

Как сообщили ранее МО РФ, совместное российско-китайское воздушное патрулирование было осуществлено с целью развития и укрепления глобальной стратегической стабильности. Мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2021 год и не направлено против третьих стран.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что продолжительность полета составила более 10 часов. Самолет Су-35С российских ВКС обеспечил истребительское сопровождение стратегических бомбардировщиков. Управление самолетами в воздухе осуществлялось с самолета радиолокационного дозора и наведения А-50У.

"Совместное патрулирование осуществлялось в строгом соответствии с положениями международного права. Каких-либо нарушений воздушного пространства иностранных государств не было", - отметил представитель Кремля.