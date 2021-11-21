В Совбезе заявили, что при охране границы все более интенсивно применяют беспилотники

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Поставки беспилотных летательных средств для охраны границы РФ наращиваются, сообщил замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

В интервью "Российской газете" он рассказал о совершенствовании технического потенциала пограничных органов и оснащении из современным вооружением и спецтехникой.

"В охране сухопутных и морских участков границы широкое применение нашли новейшие радиолокационные станции, тепловизионно-оптические системы и высокотехнологичные сигнализационные комплексы. Наращиваются поставки и интенсивность применения беспилотников, ведется строительство новых пограничных кораблей и катеров", - сказал Гребенкин.

Также, по его словам, стали активно использоваться современные цифровые технологии, в том числе для информационного взаимодействия в морских пунктах пропуска, развернута автоматизированная система сбора, анализа и обмена информацией об обстановке в Арктическом регионе.

По его словам, за три прошедших года было построено 38 объектов пограничной инфраструктуры и реконструировано 28 пунктов пропуска. К 2024 году планируется провести модернизацию более трети из 313 действующих пунктов пропуска. Как отметил замсекретаря СБ РФ, низкие темпы их обустройства в предыдущие годы были связаны с недостаточным финансированием, но сейчас правительством выделены достаточные объемы средств и нужно обеспечить контроль за их эффективным расходованием.

"Динамично развивающаяся обстановка на рубежах нашей страны не дает оснований останавливаться на достигнутом и требует принятия дальнейших эффективных мер по их укреплению для надежного обеспечения национальной безопасности в пограничном пространстве", - подчеркнул Гребенкин.