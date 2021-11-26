Разведку у границ России за неделю провел 41 самолет и беспилотник

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российские радиолокационные станции за неделю обнаружили 41 летательный аппарат иностранных государств, проводящий воздушную разведку вдоль границ РФ. Такие данные Минобороны РФ приводит в пятницу в газете "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 35 самолетов-разведчиков и 6 беспилотных летательных аппаратов иностранных государств.

Три раза из состава дежурных сил по ПВО были подняты истребители, чтобы не допустить нарушения воздушной госграницы РФ. Все полеты иностранных летательных аппаратов сопровождались российскими радиолокационными станциями.

По информации издания, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

Кроме того, в газете отмечается, что в рамках гособоронзаказа в войска были поставлены высотные истребители-перехватчики МиГ-31 и самоходные гаубицы "Мста-СМ".