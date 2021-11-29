Минобороны показало кадры загрузки ракеты "Ярс" в шахту

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало кадры, запечатлевшие процесс загрузки в шахту межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в Козельском ракетном соединении (Калужской области).

Как сообщили в российском военном ведомстве, процесс продолжается несколько часов. "Ракета устанавливается в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Сложнейшие технологические операции длятся несколько часов", - отметили в военном ведомстве.

Козельское ракетное соединение в Калужской области, отметили в Минобороны, первым перевооружается на ракетный комплекс "Ярс" стационарного базирования. Перевооружение РВСН также включает создание новой социальной инфраструктуры.

"Выполнение запланированных на 2021 год мероприятий по перевооружению группировки РВСН позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения и увеличить возможности группировки по выполнению задач ядерного сдерживания", - добавили в ведомстве.