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Преображенский полк. От потешных солдат до "визитной карточки" российской армии
Преображенский полк. От потешных солдат до "визитной карточки" российской армии
Преображенский полк. От потешных солдат до "визитной карточки" российской армии
Преображенский полк. От потешных солдат до "визитной карточки" российской армии
Преображенский полк. От потешных солдат до "визитной карточки" российской армии

Преображенский полк. От потешных солдат до "визитной карточки" российской армии

© Владимир Гердо/ТАСС
Краткая история 154-го отдельного комендантского Преображенского полка в пяти экспонатах полкового музея

29 ноября батальону почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка исполняется 65 лет. Подразделение, которое называют визитной карточкой российских Вооруженных сил, участвует во всех крупнейших мероприятиях, проводимых руководством государства в нашей стране и за рубежом. Встречи и проводы глав иностранных делегаций, возложение венков к Вечному огню мемориального комплекса "Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены", военные парады в Москве — все эти мероприятия проходят при участии преображенцев. 

Макет Лефортовских казарм

Батальон почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка располагается в Лефортовских казармах на Красноказарменной улице в Москве. Это здание было построено в конце 1830-х годов для учебного полка карабинеров (конных или пеших военных стрелков). Оно имеет форму квадрата, каждая сторона которого — 120 метров. Архитектурный стиль — ампир. 

Макет Лефортовских казарм Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Макет Лефортовских казарм
© Владимир Гердо/ТАСС

Позднее в Лефортовских казармах размещались пулеметная школа Московской пролетарской стрелковой дивизии, выпускниками которой стали многие военачальники Второй мировой войны, а также Высшие курсы командного состава РККА "Выстрел". Комендантский полк Московского военного округа (бывшее название Преображенского полка) занял здание в 1956 году.

Мундир лейб-гвардейца

Преображенский полк — одно из самых известных формирований российской армии. Он был создан в 1691 году на базе "потешных войск", с которыми Петр Первый познавал военную науку. Позднее Преображенский полк стал основой лейб-гвардии Российской империи, в которую солдат и офицеров Петр отбирал лично.

Мундир офицера лейб-гвардии Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Мундир офицера лейб-гвардии
© Владимир Гердо/ТАСС

По данным из исторической энциклопедии Минобороны России, русская гвардия получила боевое крещение в Северной войне 1700–1721 годов. В сражении под Нарвой в ноябре 1700 года два гвардейских полка — Преображенский и Семеновский — в течение трех часов сдерживали атаки шведов. Их стойкость спасла русскую армию от полного разгрома. За этот подвиг преображенцы и семеновцы были удостоены нагрудного знака отличия с надписью: "1700 г. ноября 19". Гвардейцы участвовали и в других сражениях со шведами: брали Нотебург (1702), одержали победу под Нарвой (1704), отличились в сражениях у Лесной и Полтавы (1709) и др.

На протяжении долгих лет гвардейцы не имели в чинах никаких преимуществ перед остальными войсками. Однако после утверждения в начале 1722 года табели о рангах офицеры гвардейских полков получили старшинство двух чинов против армейских.

Шашка офицера лейб-гвардии Преображенского полка и орденская лента полкового знамени

Шашка офицера лейб-гвардии Преображенского полка и орденская лента полкового знамени Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Шашка офицера лейб-гвардии Преображенского полка и орденская лента полкового знамени
© Владимир Гердо/ТАСС

Эти воинские реликвии музею Преображенского полка в 2016 году передал коллекционер из Екатеринбурга Сергей Шмотьев.  

По словам коллекционера, ленту боевого знамени полка преображенцы получили во время войны с Наполеоном за победу при Кульме в 1813 году. Драгунская шашка некогда принадлежала полковому офицеру.

Экспонаты были утеряны после революции 1917 года и расформирования исторического полка в 1918-м, а затем через много лет были найдены в одной из частных коллекций в немецком Штутгарте. В 2016-м Сергей Шмотьев, которому удалось вернуть раритеты в Россию, связался с командованием Преображенского полка и безвозмездно передал их полковому музею. 

Парадная форма одежды современного почетного караула 

Преображенцы во главе с командиром полка в парадной форме, утвержденной Минобороны в 2008 году, украшают самые торжественные праздничные мероприятия с участием министра обороны и первых лиц государства. При участии военнослужащих батальона также проводятся военные парады в Москве. 

Батальон почетного караула 154-го отдельного комендантского полка принял участие более чем в 35 тыс. специальных мероприятий.

Парадная форма одежды современного почетного караула Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Парадная форма одежды современного почетного караула
© Владимир Гердо/ТАСС

Не менее важна и работа других подразделений 154-го отдельного комендантского полка. По данным Минобороны, группа разминирования занимается обнаружением, транспортировкой и уничтожением взрывоопасных предметов, а автомобильная рота — доставкой военнослужащих полка к местам проведения специальных мероприятий. Рота обеспечения, в свою очередь, несет службу во внутренних нарядах полка и на контрольно-пропускных пунктах военной автомобильной инспекции.  

Слоны  

Один из самых необычных стендов в музее Преображенского полка. Хранители экспозиции часто слышат вопрос: "Зачем здесь все эти слоны?"

© Владимир Гердо/ТАСС

Ответ прост — из-за фирменного чеканного шага и характерного "топания" ногами в армейской среде преображенцев из батальона почетного караула часто называют слонами. В честь этого прозвища уже много лет подряд, возвращаясь из зарубежных поездок, офицеры полка привозят в Лефортовские казармы фигурки слонов. Со временем у военного руководства возникла идея организовать для них отдельный стенд.  

Василий Кучушев

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