Преображенский полк. От потешных солдат до "визитной карточки" российской армии

29 ноября батальону почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка исполняется 65 лет. Подразделение, которое называют визитной карточкой российских Вооруженных сил, участвует во всех крупнейших мероприятиях, проводимых руководством государства в нашей стране и за рубежом. Встречи и проводы глав иностранных делегаций, возложение венков к Вечному огню мемориального комплекса "Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены", военные парады в Москве — все эти мероприятия проходят при участии преображенцев. Макет Лефортовских казарм Батальон почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка располагается в Лефортовских казармах на Красноказарменной улице в Москве. Это здание было построено в конце 1830-х годов для учебного полка карабинеров (конных или пеших военных стрелков). Оно имеет форму квадрата, каждая сторона которого — 120 метров. Архитектурный стиль — ампир.

Описание Макет Лефортовских казарм © Владимир Гердо/ТАСС

Позднее в Лефортовских казармах размещались пулеметная школа Московской пролетарской стрелковой дивизии, выпускниками которой стали многие военачальники Второй мировой войны, а также Высшие курсы командного состава РККА "Выстрел". Комендантский полк Московского военного округа (бывшее название Преображенского полка) занял здание в 1956 году. Мундир лейб-гвардейца Преображенский полк — одно из самых известных формирований российской армии. Он был создан в 1691 году на базе "потешных войск", с которыми Петр Первый познавал военную науку. Позднее Преображенский полк стал основой лейб-гвардии Российской империи, в которую солдат и офицеров Петр отбирал лично.

Описание Мундир офицера лейб-гвардии © Владимир Гердо/ТАСС

По данным из исторической энциклопедии Минобороны России, русская гвардия получила боевое крещение в Северной войне 1700–1721 годов. В сражении под Нарвой в ноябре 1700 года два гвардейских полка — Преображенский и Семеновский — в течение трех часов сдерживали атаки шведов. Их стойкость спасла русскую армию от полного разгрома. За этот подвиг преображенцы и семеновцы были удостоены нагрудного знака отличия с надписью: "1700 г. ноября 19". Гвардейцы участвовали и в других сражениях со шведами: брали Нотебург (1702), одержали победу под Нарвой (1704), отличились в сражениях у Лесной и Полтавы (1709) и др. На протяжении долгих лет гвардейцы не имели в чинах никаких преимуществ перед остальными войсками. Однако после утверждения в начале 1722 года табели о рангах офицеры гвардейских полков получили старшинство двух чинов против армейских. Шашка офицера лейб-гвардии Преображенского полка и орденская лента полкового знамени

Описание Шашка офицера лейб-гвардии Преображенского полка и орденская лента полкового знамени © Владимир Гердо/ТАСС

Эти воинские реликвии музею Преображенского полка в 2016 году передал коллекционер из Екатеринбурга Сергей Шмотьев. По словам коллекционера, ленту боевого знамени полка преображенцы получили во время войны с Наполеоном за победу при Кульме в 1813 году. Драгунская шашка некогда принадлежала полковому офицеру. Экспонаты были утеряны после революции 1917 года и расформирования исторического полка в 1918-м, а затем через много лет были найдены в одной из частных коллекций в немецком Штутгарте. В 2016-м Сергей Шмотьев, которому удалось вернуть раритеты в Россию, связался с командованием Преображенского полка и безвозмездно передал их полковому музею. Парадная форма одежды современного почетного караула Преображенцы во главе с командиром полка в парадной форме, утвержденной Минобороны в 2008 году, украшают самые торжественные праздничные мероприятия с участием министра обороны и первых лиц государства. При участии военнослужащих батальона также проводятся военные парады в Москве. Батальон почетного караула 154-го отдельного комендантского полка принял участие более чем в 35 тыс. специальных мероприятий.

Описание Парадная форма одежды современного почетного караула © Владимир Гердо/ТАСС

Не менее важна и работа других подразделений 154-го отдельного комендантского полка. По данным Минобороны, группа разминирования занимается обнаружением, транспортировкой и уничтожением взрывоопасных предметов, а автомобильная рота — доставкой военнослужащих полка к местам проведения специальных мероприятий. Рота обеспечения, в свою очередь, несет службу во внутренних нарядах полка и на контрольно-пропускных пунктах военной автомобильной инспекции. Слоны Один из самых необычных стендов в музее Преображенского полка. Хранители экспозиции часто слышат вопрос: "Зачем здесь все эти слоны?"