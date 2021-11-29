В России создадут насадку на прицелы, помогающую точной стрельбе

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Специальную насадку на прицелы, автоматически вычисляющую данные для точной стрельбы, разработают в России. Об этом в понедельник сообщили в госкорпорации "Ростех".

"Насадка синхронизируется с датчиками погодных условий, баллистическим вычислителем, дальномером и корректирует положение прицельного знака", - говорится в распространенном сообщении.

По информации госкорпорации, с помощью насадки автоматически, без участия человека просчитываются поправки на метеоусловия, баллистику и дальность, а стрелку остается только навести центр перекрестия на цель и нажать спуск.

"Насадка предназначена для любых прицелов к спортивному либо охотничьему оружию. Это новое техническое решение, на данный момент на него оформлен российский патент", - пояснили в Ростехе.

Устройство создается специалистами Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ, входит в холдинг "Швабе" Ростеха).