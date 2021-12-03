В Северном флоте заявили, что РФ уступает США и НАТО по числу военных объектов в Арктике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Россия на сегодняшний день уступает США и Североатлантическому альянсу по числу действующий объектов военной инфраструктуры в Арктическом регионе. Об этом рассказал на XI Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее" командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

"Россия значительно уступает США и НАТО по количеству военных объектов в Арктике и действует исключительно в интересах обеспечения военной безопасности государства, соблюдая принципы добрососедства и сотрудничества в рамках международного законодательства", - сказал в своем выступлении Моисеев.

По его словам, сегодня в Арктике находятся до 50 объектов военной инфраструктуры иностранных государств. Речь идет об аэродромах и военно-морских базах Норвегии, Дании, Исландии, Канады и США, в том числе двойного, гражданского и военного назначения.

"Эти страны имеют в регионе 22 аэродрома, 23 военно-морских базы, пункта базирования, либо портов, использующихся в том числе в военных целях, а также четыре радиолокационных станции предупреждения о ядерном ударе", - отметил командующий Северным флотом.

В общей сложности на этих объектах служат и работают около 19 тыс. человек.