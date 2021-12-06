Российские десантники испытали тепловые ловушки для защиты наземных объектов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Воздушно-десантные войска России апробировали применение тепловых ловушек для защиты наземных объектов и техники от вражеских боеприпасов с тепловым наведением. Об этом в интервью газете "Красная Звезда" сообщил заместитель командующего ВДВ генерал-майор Анатолий Концевой.

"Для противодействия боеприпасам с системой инфракрасного наведения разработаны и апробированы тепловые ловушки", - сообщил он.

По его словам, способы фортификационного оборудования позиций и районов, скрытия и имитации важных объектов с применением современных средств инженерного вооружения совершенствуются в целях повышения живучести войск.

"Таким образом, в Воздушно-десантных войсках изучается и внедряется передовой опыт ведения боевых действий", - подчеркнул Концевой.

Ранее тепловые ловушки использовались в боевой авиации. Ловушка отстреливается в сторону от самолета, имитируя тепловой след работающего двигателя, и уводит атакующую ракету с инфракрасным наведением за собой. Для защиты наземной техники и объектов в последнее время активизировалась разработка различных имитаторов, которые повторяют инфракрасный рисунок свечения реальных образцов вооружения, тем самым вводя противника в заблуждение.