Су-34 впервые осуществили полеты на реконструированном аэродроме Балтимор в Воронеже

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Экипажи бомбардировщиков Су-34 приступили к первым плановым полетам после реконструкции аэродрома Балтимор в Воронеже. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ЗВО.

"Экипажи бомбардировочного полка Западного военного округа приступили к первым плановым полетам на реконструированном аэродроме Балтимор в Воронеже. В ходе отработки учебно-тренировочных полетов экипажи бомбардировщиков отработали взлеты и посадки в различных метеоусловиях, посадки и взлеты с разными курсами в бесфорсажных режимах на высотах до 17 тыс. м вне пределов городской застройки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на аэродром после реконструкции перебазировался бомбардировочный авиаполк Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа. Была опробована новая взлетно-посадочная полоса, выполнен комплекс проверочных мероприятий радиолокационного оборудования и систем обеспечения полетов.

За одну летную смену 10 самолетов вылетали 20 раз. Было задействовано более 500 военнослужащих летного и инженерно-технического состава авиаполка.

В ЗВО напомнили, что церемония открытия реконструированного аэродрома прошла 23 октября. В 2013 году для проведения работ по расширению аэродромной сети аэродром функционировал с ограничениями. В связи с реконструкцией, личный состав полка выполнял учебно-боевые задачи с применением взлетно-посадочной полосы временного аэродрома "Бутурлиновка" (Воронежская область).